تفجير خطوط كهرباء تجهز مشروع ماء الكرخ في بغداد بالطاقة

شفق نيوز/ أفادت وزارة الكهرباء يوم الجمعة بأن خطوط نقل الكهرباء المجهزة لمشروع ماء الكرخ في العاصمة بغداد تعرضت إلى هجوم بواسطة تفجير عدد من العبوات الناسفة مما تسبب في تضرر "كبير" لأبراج خطوط التغذية بالطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن خطي نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد ١٣٢ ك.ف التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى تعرضا فجر اليوم، الى عمل تخريبي ارهابي بتفجير بعبوات ناسفة أدت الى تضرر برج رقم (١٣) الحامل للخطين المذكورين قرب محطة ماء الكرخ".

ووفقا للبيان فإنه "تم اتخاذ الإجراءات العاجلة من قبل ملاكات الشركة العامة الانفة الذكر رفقة القوات الامنية للكشف على الخطين المتضررين لغرض الإسراع بإتمام الصيانات المطلوبة واعادتهما الى الخدمة" .

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن "الإصرار على استهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية ، وإعادة تدمير كل ما تعمره وزارة الكهرباء ويتفانى فيه الجهد الحكومي، ما هو الا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الإرهاب والتخريب بإستهدافه من خلال ملف الخدمات وباولها الكهرباء".