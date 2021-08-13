سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجير خطوط كهرباء تجهز مشروع ماء الكرخ في بغداد بالطاقة

Category: أمـن

Date: 2021-08-13T11:24:50+0000
تفجير خطوط كهرباء تجهز مشروع ماء الكرخ في بغداد بالطاقة

شفق نيوز/ أفادت وزارة الكهرباء يوم الجمعة بأن خطوط نقل الكهرباء المجهزة لمشروع ماء الكرخ في العاصمة بغداد تعرضت إلى هجوم بواسطة تفجير عدد من العبوات الناسفة مما تسبب في تضرر "كبير" لأبراج خطوط التغذية بالطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن خطي نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد ١٣٢ ك.ف التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى تعرضا فجر اليوم، الى عمل تخريبي ارهابي بتفجير بعبوات ناسفة أدت الى تضرر برج رقم (١٣) الحامل للخطين المذكورين قرب محطة ماء الكرخ".

ووفقا للبيان فإنه "تم اتخاذ الإجراءات العاجلة من قبل ملاكات الشركة العامة الانفة الذكر رفقة القوات الامنية للكشف على الخطين المتضررين لغرض الإسراع بإتمام الصيانات المطلوبة واعادتهما الى الخدمة" .

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن "الإصرار على استهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية ، وإعادة تدمير كل ما تعمره وزارة الكهرباء ويتفانى فيه الجهد الحكومي، ما هو الا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الإرهاب والتخريب بإستهدافه من خلال ملف الخدمات وباولها الكهرباء".

related

إحالة ضباط الإستخبارات في مدينة الصدر على التحقيق

Date: 2021-06-30 22:05:05
إحالة ضباط الإستخبارات في مدينة الصدر على التحقيق

قتيل وجريحان بتفجير داخل باص صغير لنقل الركاب جنوب شرقي بغداد

Date: 2020-05-19 15:43:50
قتيل وجريحان بتفجير داخل باص صغير لنقل الركاب جنوب شرقي بغداد

تحديث.. انفجار يستهدف عجلة تابعة لشركة أمنية في كرادة بغداد

Date: 2021-08-04 17:44:58
تحديث.. انفجار يستهدف عجلة تابعة لشركة أمنية في كرادة بغداد

اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد والناصرية

Date: 2020-02-12 18:47:02
اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد والناصرية

احتفالات رأس السنة تودي بحياة طفل في بغداد

Date: 2020-12-31 20:09:29
احتفالات رأس السنة تودي بحياة طفل في بغداد

قتيل وجرحى باشتباكات عشائرية عنيفة ببغداد

Date: 2020-10-25 17:52:45
قتيل وجرحى باشتباكات عشائرية عنيفة ببغداد

انتهاء عملية بغداد الأمنية باعتقال ثلاثة وضبط اسلحة متوسطة

Date: 2020-09-05 07:00:36
انتهاء عملية بغداد الأمنية باعتقال ثلاثة وضبط اسلحة متوسطة

تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-03-25 08:39:32
تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق