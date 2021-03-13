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تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-03-13T09:32:12+0000
تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بوقوع انفجار استهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي للدعم اللوجستي على الطريق الدولي قرب مشاريع الدواجن ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الديوانية.

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية في الرتل، وقد اكمل مسيره نحو العاصمة العراقية بغداد.

ومنذ أشهر، يستهدف مجهولون أرتال التحالف الدولي بعبوات ناسفة. وتتهم الولايات المتحدة فصائل مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

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