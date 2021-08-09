تفجير ثلاثة أبراج كهرباء في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين تعرض الخط الناقل القيارة- سد الموصل جهد ٤٠٠ ك.ف لعمل تخريبي من خلال تفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج، وذلك بعد يوم من استهداف تسبب بتراجع بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الحادث تسبب ايضاً بتقطع في الاسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى.

ولفت البيان إلى تعرض أحد الأبراج الثلاثة، لاستهدافين سابقين.

وتعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في المحافظات (نينوى - كركوك - صلاح الدين) خلال الأسبوع المنصرم إلى تفجير 20 برجاً، مما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن هجمات استهدفت 160 برجا لنقل الطاقة الكهربائية خلال 7 أشهر في البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات.