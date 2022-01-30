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تفجير ثان يسهدف رتلا لوجستيا جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-30T08:17:29+0000
تفجير ثان يسهدف رتلا لوجستيا جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باستهداف جديد لرتل دعم لوجستي في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى دون اضرار".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، افاد مصدر أمني مسؤول بتعرض رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفجير جنوبي العراق.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة الرتل اثناء مروره ضمن حدود محافظة ذي قار.

وأشار المصدر إلى أن التفجير لم يخلف اصابات في صفوف الرتل ليُكمل سيره الى وجهته المقصودة.

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