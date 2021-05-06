تفجير ثان يستهدف رتلا للتحالف في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين، في ثاني حادث خلال أقل من ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في صلاح الدين، انفجرت اثناء عبور رتل للتحالف الدولي، من دون تسجيل اصابات بشرية.

وقبل هذا الانفجار بقليل، أفاد مصدر أمني مسؤول، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الانبار السريع.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة أحد أفراد الشركة الأمنية المرافقة للرتل، وهو عراقي الجنسية إضافة إلى تضرر عجلتين.