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تفجير ثالث يستهدف رتلا للتحالف جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-27T10:25:06+0000
تفجير ثالث يستهدف رتلا للتحالف جنوبي العراق

شفق نيوز/ استهدف تفجير هو الثالث من نوعه، يوم الثلاثاء، رتلا لقوات التحالف الدولي جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الديوانية السريع".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق وكالة شفق نيوز، بانفجار عبوتين ناسفتين محليتي الصنع استهدفتا رتلا تابعا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار قرب مايعرف بالـ(جسر الامريكي)"، لافتا إلى أن " الانفجار حصل عن طريق التحكم عن بعد وبواقع مسافة 300 متر بين الانفجارين". 

وبين المصدر، أن " الانفجارين تسببا بأضرار مادية في أحدى العجلات التابعة للشركة نوع تريلة (مرسيدس) وكانت تحمل معدات عسكرية ".

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في حوادث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

لكن فصائل شيعية مقربة من إيران، وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي، توعدت بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في حال لم تنسحب من البلاد.

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