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تفجير بئرين نفطيين في كركوك يوقع ضحايا من الأمن

Category: أمـن

Date: 2021-05-05T07:43:24+0000
تفجير بئرين نفطيين في كركوك يوقع ضحايا من الأمن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاربعاء، عن تعرض بئرين نفطيين في كركوك لاعتداء "إرهابي"، مشيرة الى وقوع ضحايا من رجال الأمن.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حقل باي حسن في محافظة كركوك تعرض الى اعتداءات ارهابية فجر هذا اليوم ، اسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الامنية وشرطة الطاقة".

واضافت أن "فرق السلامة والاطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة تمكنت من اطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183".

واكدت الوزارة أن "هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي من بذل اقصى الجهود لحماية الثروة النفطية والعمل على ادامة وزيادة الانتاج خدمة للصالح العام".

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