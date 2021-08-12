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تفجير برج للكهرباء يقطع الطاقة عن سامراء

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T05:19:02+0000
تفجير برج للكهرباء يقطع الطاقة عن سامراء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ، يوم الخميس، عن  توقف الخط الناقل توليد - سامراء جنوب تكريت نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، إن توقفاً حدث، فجر اليوم، على خط توليد سامراء - جنوب تكريت جهد ١٣٢ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان  من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت الى سقوط البرج المرقم (٦٨) وتضرر البرج المرقم  (٦٧) وحدوث تقطع في الاسلاك بين منطقتي العباسية ومكيشيفة في محافظة صلاح الدين ، مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة.

وأشار البيان إلى أن كوادر الوزارة عملت على نفس الخط وانجزت اعمال نصب البرج المرقم  (٥٤)  من خلال عمل متواصل استمر، مشيراً إلى استهدافه وخروجه عن الخدمة  مرة اخرى خلال أسبوع واحد .

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