تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوات ناسفة في ناحية "ديكبة" التابعة لقضاء مخمور الواقع جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن تفجير البرجين تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ناحية ديبكة، مشيرا إلى أن التفجير حدث في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وتزايدت في الآونة الأخيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج الطاقة في عدد من المحافظات مما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء في ظل الارتفاع الحاد بمعدل درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي، "قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الخميس عن تخصيص مكافأة مالية "مجزية" لمن يدلي بأي معلومات عمن يستهدف خطوط أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.