سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية جنوب شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-02T05:51:45+0000
تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوات ناسفة في ناحية "ديكبة" التابعة لقضاء مخمور الواقع جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن تفجير البرجين تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ناحية ديبكة، مشيرا إلى أن التفجير حدث في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وتزايدت في الآونة الأخيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج الطاقة في عدد من المحافظات مما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء في ظل الارتفاع الحاد بمعدل درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي، "قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الخميس عن تخصيص مكافأة مالية "مجزية" لمن يدلي بأي معلومات عمن يستهدف خطوط أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

related

خلية الصقور في البصرة تطيح بأمير داعشي شارك في عمليات وهجمات مسلحة

Date: 2020-05-31 16:21:19
خلية الصقور في البصرة تطيح بأمير داعشي شارك في عمليات وهجمات مسلحة

إنفجار يودي بحياة رعاة أغنام جنوبي الموصل

Date: 2021-02-28 04:36:22
إنفجار يودي بحياة رعاة أغنام جنوبي الموصل

استهداف صاروخي جديد على موقع للحشد الشعبي قرب الموصل

Date: 2021-04-15 09:43:02
استهداف صاروخي جديد على موقع للحشد الشعبي قرب الموصل

الكشف عن تفاصيل قتل فتاة نحرا شرقي الموصل بعد القبض على العصابة المنفذة

Date: 2019-10-18 18:10:57
الكشف عن تفاصيل قتل فتاة نحرا شرقي الموصل بعد القبض على العصابة المنفذة

اندلاع حريق في معمل داخل مدينة الموصل

Date: 2021-04-26 10:20:52
اندلاع حريق في معمل داخل مدينة الموصل

بعد اشتباكات بالرمانات اليدوية.. العراق يعلن قتل اكثر من 40 داعشيا بـ"السيل الجارف"

Date: 2020-12-13 15:14:29
بعد اشتباكات بالرمانات اليدوية.. العراق يعلن قتل اكثر من 40 داعشيا بـ"السيل الجارف"

في نينوى.. عبوتان توديان بأربعة اشخاص بينهم ضابط

Date: 2019-09-22 15:27:09
في نينوى.. عبوتان توديان بأربعة اشخاص بينهم ضابط

سقوط ضحية وجرحى من الجيش بتفجير جنوب الموصل

Date: 2020-11-22 10:48:30
سقوط ضحية وجرحى من الجيش بتفجير جنوب الموصل