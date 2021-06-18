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تفجير برجين للطاقة يخفض إمدادات الكهرباء في مدن عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-06-18T10:37:08+0000
تفجير برجين للطاقة يخفض إمدادات الكهرباء في مدن عراقية

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة بانخفاض امدادات التيار الكهربائي بنسبة اكثر من 60% في قضاءين وناحية جراء تفجير برجين للطاقة.

وقال قائممقام بلد حيدر اسماعيل البلداوي لوكالة شفق نيوز، ان ارهابيين فجروا برجين للطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة ضمن الخط 132 في اطراف قضاء الطارمية الحدودي مع صلاح الدين ما سبب إنخفاض تجهيز الكهرباء بنسبة اكثر من 60% في قضاءي بلد والضلوعية وناحية يثرب.

وبين البلداوي ان الخط 132 يغذي محطات الكهرباء في بلد وعدة وحدات ادارية اخرى وان فرق صيانة الشبكات التابعة لكهرباء بغداد تواصل اصلاح الابراج واعادتها للخدمة

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الكهربائية لهجمات ارهابية تخريبية في محافظات ديالى وصلاح الدين واطراف كركوك بسبب بعدها عن الحماية الامنية .

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