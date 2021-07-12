تفجير برجين للخط الإيراني بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي بديالى بتفجير برجين للخط الناقل القادم من إيران في منطقة حوض حمرين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان عناصر من داعش فجرت برجي الخط الناقل (177- 179) القادم من ايران ميرساد – ديالى 400 كي في للطاقة الكهربائية في منطقة (المقالع) قرب بحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة بعبوات ناسفة.

واضاف ان التفجير تسبب بتدمير الأبراج بالكامل وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في ديالى، مشيرا الى ان فرق الصيانة والجهد الهندسي لمكافحة المتفجرات توجهت الى مكان الحادث لاصلاح الابراج واعادة الخط الايراني الى العمل.

وتتعرض ابراج الطاقة في ديالى وعدة محافظات لهجمات مستمرة غالبا ما تشنها عناصر داعش لدواع انتقامية او جهات مستفيدة من عمليات ومقاولات اصلاح الابراج.