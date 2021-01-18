تفجير أبراج للطاقة الكهربائية شمالي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بإقدام مسلحي داعش يوم الاثنين على تفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية شمالي ناحية العظيم الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر من داعش فجرت ثلاثة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في قرية الحسيوات (15 كم شمال مركز العظيم)، ما أدى لسقوط برجين وتضرر الثالث".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع في حدود ناحية العظيم في منطقة خالية من التواجد الأمني"، منوهاً إلى أن "قوات أمنية توجهت لمكان الحادث بحثا عن المنفذين".

ولم يتسن التأكد على الفور من المناطق المتضررة من قطع الكهرباء جراء تفجير الأبراج.

وغالبا ما تستهدف عناصر داعش ابراج الطاقة في المناطق الساخنة والوعرة البعيدة عن المدن في ديالى وعدة محافظات.