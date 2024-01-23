احباط هجوم انتحاري على مقر للحشد في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، صباح يوم الثلاثاء، بإحباط هجوم انتحاري حاول استهداف مقر للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً حاول اقتحام مديرية الأمن والانضباط ضمن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي في مدينة تكريت غير أن حرس البوابة تصدوا له وقتلوه قبل وصوله الهدف.

واضاف ان الحادث لم يخلف اي إصابات او خسائر بشرية فيما وصلت قوات امنية واستخبارية الى مكان الحادث، و تشديد إجراءات الحيطة والحذر في جميع مقار الحشد بصلاح الدين.

واعتبر المصدر الهجوم الانتحاري يأتي ردا على عمليات امنية شاملة ينفذها الحشد ضد بؤر وأوكار تنظيم داعش في صلاح الدين.

وودعت صلاح الدين الهجمات الانتحارية منذ سنوات طويلة ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه.