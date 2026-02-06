تفجير الأنبار.. 3 إرهابيين فجروا أنفسهم وإصابة مدير بالأمن الوطني

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتفاصيل إضافية لتفجير الانتحاري في محافظة الأنبار، مبيناً أن التفجير تمثل بـ3 انتحاريين فجروا انفسهم قبيل القبض عليهم، وإصابة مسؤول امني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "3 إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة فجروا أنفسهم، خلال محاولة القبض عليهم بالانبار".

وأضاف أن "التفجير أسفر عن إصابة مدير أفواج المهام التنفيذية لجهاز الأمن الوطني".

وكان مصدرا قد أفاد قبل قليل لوكالة شفق نيوز، بأن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا، أقدم على تفجير نفسه أثناء محاولة قوة أمنية اعتقاله غربي محافظة الأنبار، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن مصدر أمني في الأنبار، أن "انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً أقدم على تفجير نفسه أثناء محاولة قوة أمنية اعتقاله خلال مداهمة منزله في منطقة الخصيم بقضاء القائم غربي المحافظة".

وكان مصدر أمني في الأنبار، أفاد في وقت سابق من الشهر المنصرم، بأن قوات الأمن الوطني في مدينة الرمادي مركز المحافظة، أحبطت هجوماً إرهابياً بعد تفكيك حزام ناسف كان بحوزة انتحاري داخل مطعم "هيوا الكوردي" في منطقة الخمسة كيلو.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى تنفيذ عملية سريعة ومحكمة، أسفرت عن السيطرة على الموقف وتفكيك الحزام الناسف دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.