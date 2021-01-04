سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجير اللغم البحري بعد رفعه عن بدن الناقلة النفطية

Category: أمـن

Date: 2021-01-04T09:03:48+0000
تفجير اللغم البحري بعد رفعه عن بدن الناقلة النفطية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن فريق مكافحة المتفجرات الذي رفع اللغم البحري عن بدن الناقلة النفطية، قام بتفجيره تحت السيطرة دون تسجيل أية خسائر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات مكافحة المتفجرات قامت بتفجير اللغم المرفوع من الناقلة الناقلة في مكان آمن ضمن المياه الاقليمية العراقية.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، بأن قوات مكافحة المتفجرات، تمكنت من تفكيك اللغم الملصق على متن الناقلة البحرية.

وقال المصدر إن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك اللغم وإزالته من الناقلة البحرية المتواجدة قبالة السواحل العراقية، مشيرا إلى أنه تم ابعاد اللغم دون اي اصابات تذكر.

related

التنويه عن تفجير بمطار بغداد الدولي

Date: 2020-10-17 04:55:16
التنويه عن تفجير بمطار بغداد الدولي

جرحى بتفجير جنوب شرقي العاصمة بغداد

Date: 2020-05-29 13:48:14
جرحى بتفجير جنوب شرقي العاصمة بغداد

مفوضية: تفجير ساحة التحرير أودى بعشرين قتيلاً وجريحاً

Date: 2019-11-16 10:51:19
مفوضية: تفجير ساحة التحرير أودى بعشرين قتيلاً وجريحاً

جرحى بانفجار يهز معقل المتظاهرين في الناصرية

Date: 2020-08-21 19:46:28
جرحى بانفجار يهز معقل المتظاهرين في الناصرية

سقوط اربعة ضحايا بتفجير في متنازع عليها

Date: 2020-04-09 13:00:28
سقوط اربعة ضحايا بتفجير في متنازع عليها

بالتنسيق مع السليمانية.. الاستخبارات العراقية تطيح بمفجري مفخخة بالانبار

Date: 2020-10-30 16:36:33
بالتنسيق مع السليمانية.. الاستخبارات العراقية تطيح بمفجري مفخخة بالانبار

مجددا .. تفجير يستهدف متجراً للمشروبات الكحولية في بغداد

Date: 2020-12-16 04:10:28
مجددا .. تفجير يستهدف متجراً للمشروبات الكحولية في بغداد

جريحان من الامن بتفجير بكركوك .. وما صحة انتحار امرأتين في الموصل؟

Date: 2020-04-21 07:25:58
جريحان من الامن بتفجير بكركوك .. وما صحة انتحار امرأتين في الموصل؟