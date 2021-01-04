تفجير اللغم البحري بعد رفعه عن بدن الناقلة النفطية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن فريق مكافحة المتفجرات الذي رفع اللغم البحري عن بدن الناقلة النفطية، قام بتفجيره تحت السيطرة دون تسجيل أية خسائر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات مكافحة المتفجرات قامت بتفجير اللغم المرفوع من الناقلة الناقلة في مكان آمن ضمن المياه الاقليمية العراقية.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، بأن قوات مكافحة المتفجرات، تمكنت من تفكيك اللغم الملصق على متن الناقلة البحرية.

وقال المصدر إن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك اللغم وإزالته من الناقلة البحرية المتواجدة قبالة السواحل العراقية، مشيرا إلى أنه تم ابعاد اللغم دون اي اصابات تذكر.