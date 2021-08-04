صور.. تفجير ابراج يقطع الكهرباء والماء عن مناطق ببغداد وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاربعاء، عن تعرض عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية في بغداد وصلاح الدين لعمل تخريبي أدى إلى انقطاع التيار عن العديد من المناطق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (صلاح الدين - غرب بغداد) ٤٠٠KV تعرض لعمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم (١١٦) في منطقة النباعي غربي العاصمة بغداد".

وبينت ان هذا التفجير "سيؤثر سلباً على تجهيز الطاقة الكهربائية لجزء من محافظة صلاح الدين وقضاء الطارمية شمالي بغداد".

واضافت ان "خطي نقل الطاقة الكهربائية (نصر - قدس) ١٣٢KV تعرضا لعمل ارهابي تخريبي متزامن بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم (٢٤) في منطقة الطارمية شمالي بغداد، مما ادى الى انفصال خطوط شمال بغداد ٤٠٠KV التي تغذي مناطق الاعظمية والراشدية والحسينية، كما سيؤثر على تجهيز الطاقة الكهربائية لمشروع ماء الكرخ".

وأشارت الوزارة الى ان "الملاكات الهندسية والفنية توجهت الى مكان الحادث برفقة القوات الامنية من قيادة عمليات بغداد والجهد الهندسي لاجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة".

ولفتت الى انه "سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض اطفاء الخطوط اضطرارياً لصيانة البرجين واعادة تشييدهما، مع تسليك الخطوط واعادتهما للخدمة بأسرع وقت ممكن للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".