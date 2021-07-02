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تفجيران يفصلان خطين لنقل الكهرباء قرب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-02T21:26:19+0000
تفجيران يفصلان خطين لنقل الكهرباء قرب الموصل

شفق نيوز/ تعرض خطان لنقل الطاقة الكهربائية غرب مدينة الموصل، لعمل تخريبي، تسبب بفصلهما عن منظومة الطاقة الرئيسية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن التفجير الذي لم تعرف طبيعته بعد، تعرض لخطين لنقل الطاقة الكهربائية بالقرب من قرية بطيشه الواقعة غرب مدينة الموصل.

وبين أن هذين الخطين، ضمن الخط الناقل بين سد الموصل- وناحية القيارة، وتم فصلهما بالكامل بعد الحادث.

وتشهد أغلب المدن العراقية انقطاعات مبرمجة للطاقة الكهربائية، بلغت ذروتها فجر يوم الجمعة، عندما انفصلت شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة في أغلب مناطق ومدن البلاد من بينها العاصمة بغداد من دون معرفة الأسباب.

وتعرضت عشرات الأبراج الناقلة للتيار الكهربائي في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى لهجمات تخريبية مجهولة، بحسب مصادر أمنية.

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