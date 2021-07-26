تفجيران يستهدفان منزل ناشط و"حنوش" في الناصرية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باستهداف منزل ناشط مدني، بعبوة ناسفة، ومنزل مواطن يدعى "حنوش" في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل الناشط (إبراهيم كاصد) بحي الشهداء في الناصرية، انفجرت صباح اليوم، دون حدوث أي إصابات، لكنه تسبب بأضرار مادية".

في السياق أبلغ مصدر آخر، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت على منزل مواطن يلقب (حنوش) بمنطقة حي الشهداء وسط الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " الانفجار تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل المستهدف".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".

وفي شأن منفصل، أقدم خريحون دون سابق إنذار على إغلاق شركة نفط ذي قار صباح يوم الاثنين.

وقال مراسل الوكالة أن العشرات من الخريجين أقدموا صباح اليوم على إغلاق شركة نفط المحافظة للمطالبة بالتعيين، لافتا إلى أن المحتجين استخدموا الاطارات المحترقة في إغلاق بوابة الشركة.