تفجيران يستهدفان رتلاً للقوات الأمريكية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوتين ناسفتين على رتل تابع للقوات الأمريكية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عبوتين ناسفتين محليتي الصنع استهدفتا رتلا تابعا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار قرب مايعرف بالـ(جسر الامريكي)"، لافتا إلى أن " الانفجار حصل عن طريق التحكم عن بعد وبواقع مسافة 300 متر بين الانفجارين".

وبين المصدر، أن " الانفجارين تسببا بأضرار مادية في أحدى العجلات التابعة للشركة نوع تريلة (مرسيدس) وكانت تحمل معدات عسكرية ".

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في حوادث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

لكن فصائل شيعية مقربة من إيران، وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي، توعدت بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في حال لم تنسحب من البلاد.