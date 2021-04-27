سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجيران يستهدفان رتلاً للقوات الأمريكية جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-27T08:06:10+0000
تفجيران يستهدفان رتلاً للقوات الأمريكية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوتين ناسفتين على رتل تابع للقوات الأمريكية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عبوتين ناسفتين محليتي الصنع استهدفتا رتلا تابعا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار قرب مايعرف بالـ(جسر الامريكي)"، لافتا إلى أن " الانفجار حصل عن طريق التحكم عن بعد وبواقع مسافة 300 متر بين الانفجارين". 

وبين المصدر، أن " الانفجارين تسببا بأضرار مادية في أحدى العجلات التابعة للشركة نوع تريلة (مرسيدس) وكانت تحمل معدات عسكرية ".

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في حوادث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

لكن فصائل شيعية مقربة من إيران، وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي، توعدت بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في حال لم تنسحب من البلاد.

related

مقتل وإصابة 4 في نزاع بذي قار.. وإرسال تعزيزات عسكرية

Date: 2021-04-20 20:00:27
مقتل وإصابة 4 في نزاع بذي قار.. وإرسال تعزيزات عسكرية

القوات الامريكية تنسحب من شمال شرق سوريا الى العراق

Date: 2019-10-21 09:07:45
القوات الامريكية تنسحب من شمال شرق سوريا الى العراق

البنتاغون تعلن خفضاً جديداً للقوات الأمريكية في العراق

Date: 2021-01-15 14:57:47
البنتاغون تعلن خفضاً جديداً للقوات الأمريكية في العراق

البنتاغون تتحدث عن نقل عناصر داعش إلى "أماكن سرية"

Date: 2019-10-15 17:28:59
البنتاغون تتحدث عن نقل عناصر داعش إلى "أماكن سرية"

تعيين قائد جديد لشرطة ذي قار

Date: 2021-04-06 15:53:39
تعيين قائد جديد لشرطة ذي قار

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

توضيح رسمي بشأن تقطيع جثة عراقي بطريقة مروعة

Date: 2021-01-10 21:01:37
توضيح رسمي بشأن تقطيع جثة عراقي بطريقة مروعة

احراق مبنى حكومي جنوبي العراق بعد ساعات من عودة محافظ مستقيل

Date: 2020-03-16 17:55:23
احراق مبنى حكومي جنوبي العراق بعد ساعات من عودة محافظ مستقيل