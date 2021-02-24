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تفجيران متعاقبان يستهدفان متجرا للمشروبات الكحولية شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-24T04:31:19+0000
تفجيران متعاقبان يستهدفان متجرا للمشروبات الكحولية شمالي بغداد

شفق نيوز/ تعرض متجر لبيع المشروبات الكحولية في إحدى المناطق التي تقع شمالي العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم الأربعاء إلى تفجيرين متتالين، وفقا لما أفاده مصدر أمني مسؤول.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل متعاقب بالقرب من المتجر في منطقة "الكم" شمالي العاصمة مخلفة أضرارا مادية فقط دون إصابات تُذكر.

وتزايدت في الآوانة الأخيرة استهداف مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية اضافة الى النوادي الليلية وصالات القمار ومراكز "المساج" في بغداد، وعلى ما يبدو ان هذه الهجمات تحمل بصمات متشددين اسلاميين شيعة لما يمتلكونه من نفوذ في المدينة.

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