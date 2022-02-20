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تفجيران في البصرة واعتقال "خيّالين" نفذا احدهما

Category: أمـن

Date: 2022-02-20T18:21:41+0000
تفجيران في البصرة واعتقال "خيّالين" نفذا احدهما

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة البصرة، اليوم الاحد، باصابة فتاة بانفجار لغم ارضي، فيما اعتقلت قوة امنية شخصين من "الخيالة" متهمين بتفجير آخر باحدى مناطق المحافظة، أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة البصرة اعتقلت، اليوم، شخصين من الخيالة في ناحية سفوان، (50 كم غرب المحافظة)، لاتهامهما بتفجير عبوة ناسفة وادعاءهما بعدها انفجار جسم غريب قرب الجسر في الناحية"، مبيناً أن "التحقيق مع الشخصين أظهر انهما هم من قاما بالتفجير".

وعلى الصعيد الامني، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "لغماً أرضياً انفجر، اليوم، في بادية الزبير، (جنوب غربي البصرة)، ما أسفر عن اصابة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً".

وأشار المصدر، إلى أن "نقل الفتاة إلى مستشفى الزبير العام لتلقي العلاج"، لافتاً إلى أن "اصابتها كانت بليغة".

 

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