تفجيرات بغداد تدق ناقوس الخطر بالموصل: إجراءات مشددة في المناطق المزدحمة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عن دخول القوات الامنية في الموصل حالة من التأهب والحذر على خلفية التفجيرات التي حدثت يوم أمس في العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قادة أفواج الطوارئ في الموصل شددوا من إجراءاتهم في المناطق المزدحمة والحيوية مثل الأسواق العامة.

وأضاف أن بعض الشوارع المهمة منع فيها وقوف السيارات على جانبي الطرق مثل شارع المجموعة الثقافية الذي يشهد كل يوم جمعة زحاماً قرب رصيف الكتاب حيث يجتمع الادباء والكتاب والناشطون في هذا المكان.

ويقول المصدر ذاته؛ إنه بالرغم من عدم صدور أية توجيهات رسمية؛ لكن احداث بغداد كانت كفيلة بدق ناقوس الخطر في هذه المدينة التي تعيش وضعاً امنياً مستقراً منذ قرابة أكثر من عامين.