تفاصيل هجوم صلاح الدين وحصيلة جديدة

شفق نيوز/ أوضح مصدر أمني تفاصيل الهجوم الذي شنة مسلحو داعش يوم السبت على قوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي تنظيم داعش شنوا هجوماً مسلحاً على مقر اللواء 22 من الحشد الشعبي الواقع جنوب قضاء الدور شرقي تكريت".

وأضاف أن "11 مقاتلا في الحشد بينهم آمر الفوج الثالث أبو علياء الحسناوي قتلوا وأصيب 10 آخرون جراء الهجوم".

وأشار المصدر إلى أن "قوة من مغاوير الحشد والشرطة الاتحادية اشتبكت مع المهاجمين، وتمكنت من قتل 18 من مسلحي داعش وأجبرت الباقين على الهرب شرقاً".

وأردف بأن قوات مشتركة تواصل مطاردة عناصر داعش.

من جانبه، قال الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي، أرسل، السبت، تعزيزات عسكرية لاسناد الفوج السادس باللواء 22 الذي تعرض قاطعه لهجوم داعشي إرهابي شرقي صلاح الدين".

وأضاف، "ما تزال قوات اللواء 22 بالحشد الشعبي تتصدي للهجوم الإرهابي الذي قام به فلول داعش الإرهابي في جزيرة العيث شرق صلاح الدين، مساء اليوم، كما لايزال ابطال اللواء 22 يرابطون في مواقعهم".

وتابع الحشد في بيانه، "لقد كان الهجوم الإرهابي يستهدف أبناء المنطقة من المدنيين، الا ان ابطال الحشد الشعبي كانوا بمثابة دروع بشرية من اجل حمايتهم".

وزاد، "تأكد لنا مقتل واصابة عدد من الدواعش الإرهابيين، بالإضافة الى وقوع ضحايا في صفوف قوات اللواء 22 بالحشد الشعبي".