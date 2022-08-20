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تفاصيل مقتل صاحبة "الجكسارة" في ديالى 

Category: أمـن

Date: 2022-08-20T07:41:22+0000
تفاصيل مقتل صاحبة "الجكسارة" في ديالى 

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم السبت، تفاصيل اغتيال امرأة في مدينة بعقوبة بظروف غامضة أمس،  مؤكدا أن الدلائل الأولية تشير الى أن الحادث "جنائي وليس إرهابي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، ليلة أمس، من سلاح مسدس تجاه مواطنة تدعى "خلود عاشور لفتة الشمري" وهي من تولد ١٩٩٠ وتسكن منطقة حي التحرير في بعقوبة، مبينا أن إطلاق النار استهدفها داخل سيارتها (نوع لاندكروز مونيكا) والمعروفة شعبيا بسيارة "الجكسارة" اثناء تواجدها قرب جسر الشريف في المدينة. 

وأكد المصدر أن الدلائل الأولية تشير إلى أن الحادث جنائي وليس إرهابي، موضحا أن التحقيقات مستمرة للوصول الى منفذي الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأمس الجمعة، أفاد مصدر أمني في ديالى لوكالة شفق نيوز، بمقتل امرأة تستقل سيارة نوع جكسارة قرب مقبرة الشريف في  أطراف بعقوبة.

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