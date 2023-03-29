تفاصيل "مفاجئة" في حادثة التحويلة بديالى .. منفذ الجريمة أحد أفراد العائلة

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل "مفاجئة" في حادثة اغتيال عائلة في أطراف قضاء الخالص، شمالي شرق بعقوبة، مبينا ان المتهم الرئيس في الحادثة هو أحد أفراد العائلة، وليس عملاً ارهابياً.

وقال قائممقام الخالص عدي الخدران، لوكالة شفق نيوز، إن "جريمة اغتيال شرطي وعائلته في قرية البو عبد الله ضمن قاطع التحويلة في أطراف قضاء الخالص نفذها نجل الشرطي في حيلة خدع بها الرأي العام".

وكشف الخدران أن "نجل الشرطي المغدور وهو طالب جامعي ضلل الحقائق بقتل والديه وشقيقه ومن ثم إطلاق النار على يده لإيهام الرأي العام، إلا أن التحقيقات الاستخبارية والامنية كشفت حقيقة الجريمة"، مؤكدا أن الجاني "معتقل ويخضع للتحقيقات الامنية لكشف ملابسات الحادث واسبابه المرجحة لمشاكل عائلية بحسب التحقيقات الأولية".

وكان شقيق الشرطي المغدور قال لعدد من وسائل الإعلام من بينها، وكالة شفق نيوز في موقع الحادثة إن "مسلحين اقتحموا منزل شقيقه وبدأوا بقتل ابنه الاكبر واقتحام غرفة نومه وقتله وبعد لحاق زوجته بالقتلة وتعرفها على هويتهم قاموا بقتلها أيضا، مرجحاً ان يكون "الحادث ارهابياً وليس جنائي لعدم وجود عداوات لشقيقه مع أي جهة أو طرف".

وأكد شقيق الجندي المغدور أن "الهجوم تم بأسلحة كاتمة لعدم كشف الجريمة من قبل اقاربه وجيرانه"، بحسب قوله.

وكان مصدر أمني في ديالى أفاد، اليوم الأربعاء، بمقتل اسرة كاملة في منطقة البو عبد الله ضمن قرية التحويلة في أطراف قضاء الخالص، 17 كم شمال شرق بعقوبة.

وشابت الحادثة روايات متعددة أبرزها التمويه قبل الجريمة بحرق كوخ زراعي لتشتيت انتباه الاهالي عن منفذي الجريمة ومنع كشفهم.