تفاصيل مثيرة لاختطاف عراقية ثلاثينية لشاب يمني ببغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، تفاصيل جديدة حادثة اختطاف شاب يمني الجنسية على يد أمرأة عراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتاة عراقية تبلغ من العمر 33 عاماً استدرجت عن طريق مواقع التواصل الاجتماع، شاباً يمني الجنسية له من العمر 17 عاماً يسكن مع عائلته الثرية في الأردن لغرض الدراسة.

وأضاف أن العراقية أقنعت الشاب اليمني بالمجيء إلى بغداد، لتحتجزه بعد ذلك في منزل ببغداد لإرغامه على الزواج منها، قبل أن تتمكن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من تحرير الشاب واعتقال الفتاة بعد تلقيها إبلاغاً بإختفاء اليمني.