تفاصيل مثيرة عن مقتل ضابط كبير في ذي قار: اغتيل بقناص متطور

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق باغتيال العميد علي جميل بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار أثناء فض نزاع عشائري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "العميد علي جميل لم يقتل برصاصة عشائرية طائشة وإنما تعرض لمحاولة اغتيال بقناص كان يتبع أحد اطراف النزاع العشائري"، مشيرا إلى أن "القناص كان يقصد برصاصته إصابة نائب قائد عمليات سومر اللواء الركن (جواد عباس) الذي كان حاضرا في ساحة الميدان".

وبين المصدر، ان "نائب قائد عمليات سومر تعرض لخدش بسيط في رأسه برصاصة القناص، بينما أصابت الرصاصة العميد علي جميل الحلفي في الوجه، حيث كان بجوار اللواء عباس".

واضاف، ان "الجناة الفاعلين استخدموا قناصاً متطوراً في عملية الاغتيال، كاد يودي بحياة قائد عسكري آخر بارز في قيادة عمليات سومر مع العميد المُغتال علي جميل".

ونوه المصدر، إلى أن "القوات الامنية لن تقف مكتوفة الأيدي، كونها تملك تصورا واضحا عن الحادث المؤسف ولديها أسماء الجناة، وسيكونون بقبضة القوات الامنية قريباً".