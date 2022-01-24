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تفاصيل ضربة جوية استهدفت خلية إرهابية على تخوم بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T20:31:41+0000
تفاصيل ضربة جوية استهدفت خلية إرهابية على تخوم بغداد

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الاثنين، تفاصيل ضربات جوية متتالية استهدفت موقعاً لخلية إرهابية شمالي العاصمة بغداد، نجم عنها مقتل ستة إرهابيين.

وأكد الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، لوكالة شفق نيوز، الاستمرار بمتابعة وملاحقة الخلايا الإرهابية في أي مكان تتواجد فيه، استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأشار رسول، إلى ضربة جوية نفذت اليوم، قال إنها كانت "موفقة واستندت وفق معلومات استخباراتية من جهاز الأمن الوطني وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأوضح أن "قيادة القوة الجوية نفذت ضربات متتالية استهدفت خلية إرهابية في مناطق شمال بغداد، وتحديداً بستان العكيلي ضمن قضاء الطارمية، وأسفرت عن قتل 6 إرهابيين".

ونوه اللواء رسول، إلى أن "الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ستكون لها صولات وستستمر في ملاحقة ما تبقى من الخلايا الإرهابية من أجل القضاء عليها"، مختتماً حديثه بالقول "لا مكان لعصابات داعش الإرهابية على أرض العراق".

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