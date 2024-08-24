حادثة "التاجي" ببغداد .. القاتل ضبط زوجته وعشيقها على "فراش الزوجية"

شفق نيوز/ كشف مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، تفاصيل جديدة "صادمة" عن حادثة القتل التي وقعت في قضاء التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن القاتل هو زوج المُجنى عليها والشخص المجنى عليه هو عشيقها.

وأضاف أن القاتل ضبط زوجته وعشيقها متلبسين بممارسة الرذيلة داخل غرفته الخاصة وعلى فراش الزوجية بعدما عاد الى المنزل.

هذا وتجري القوات الأمنية عملية بحث عن الجاني لغاية الآن، وفقا للمصدر.

وكان مصدر امني قد افاد بأن شاباً وفتاة لقيا حتفهما بهجوم مسلح في شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شخصًا مسلحًا اقتحم أحد المنازل في مجمع موسى الكاظم ضمن قضاء التاجي شمال بغداد، حيث أطلق النار على شاب من مواليد 2000 وفتاة من مواليد 2002، مما أسفر عن مقتلهما على الفور.

وأضاف المصدر أن المسلح، وهو من أقرباء الفتاة، لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن الحادثة تتعلق بعملية يشتبه بأنها تتعلق بغسل العار.