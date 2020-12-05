تفاصيل "صادمة" بشأن مقتل آمر سرية بالجيش في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة بشأن مقتل ضابط رفيع بالجيش يوم السبت في العاصمة العراقية بغداد.

وكانت المعلومات الأولية قد أفادت بالعثور على جثة ضابط برتبة رائد في الجيش مقتولا في منزله بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال مصدر أمني مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الضابط قتل في قاعة قمار وملهى ليلي في منطقة الكرادة وليس داخل منزله".

وأضاف أن "الضابط مجاز مرضياً لمدة شهر وفق إجازة مرضية صادرة من مستشفى المثنى العسكري في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

ووفق المصدر الأمني فإن الضابط الضحية آمر سرية في الفرقة 11 بالجيش العراقي.

وقال مصد أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية مقتل الضابط، مبينا أنهما "اعترفا على شخص لديه محل للعب القمار".