تفاصيل دهس شرطي مرور ببغداد.. عجلة برلماني واعتقال مرافقه (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الاثنين، القبض على متهم أقدم على دهس رجل مرور، فيما كشف مصدر أمني معلومات عن المتهم والعجلة.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم كان يستقل عجلة (لاندكروزر) وقام بدهس منتسب مرور بصفة عقد ضمن قاطع مسؤولية نجدة الخضراء، وبعد أن لاذ بالفرار طاردت دوريات نجدة الكرخ العجلة التي دهست شرطي المرور وتسببت بكسر في ساقه الأيسر"

وأكدت، أن "دوريات النجدة وبإشراف قائد شرطة الكرخ تمكنت من ضبط العجلة والقاء القبض على المتهم، وتم تسليمه مع العجلة إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور ونقل المنتسب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

إلى ذلك، كشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "العجلة تابعة لعضو بالبرلمان العراقي، ومن قام بدهس شرطي المرور هو أحد مرافقي البرلماني، والذي تم القبض عليه لاحقاً".