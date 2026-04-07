تفاصيل حصرية لهجوم البصرة.. صاروخ أميركي انطلق من الكويت لينهي اجتماع فصيل مسلح

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن القصف الذي استهدف منزلاً في خور الزبير ضمن قضاء سفوان بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، كان هجوما صاروخيا انطلق من الكويت، واستهدف اجتماعاً لفصيل مسلح.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنزل الذي تعرض للاستهداف يعود لجهة مسلحة، وقد أسفرت الضربة عن مقتل جميع المتواجدين فيه والبالغ عددهم خمسة أشخاص".

وأضاف أن "الجهات الأمنية باشرت بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بالتزامن مع انتشار مكثف لأمن الحشد في محيط المنطقة، لمعرفة تفاصيل العملية وتحديد طبيعة الاستهداف".

وكان مصدر أمني في البصرة (أقصى جنوب العراق)، يوم الثلاثاء، أفاد بمقتل خمسة أشخاص جراء سقوط صاروخ على منزل غرب المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "خمسة أشخاص قتلوا في حصيلة أولية إثر سقوط صاروخ على منزل في خور الزبير غربي البصرة".

وأكد مصدر أمني آخر للوكالة بـ"سقوط جسم غريب مجهول المصدر في منطقة خور الزبير بقضاء سفوان على دار سكنية في أرض زراعية"، مشيراً إلى أن "الحادث أدى إلى إصابات بشرية".

من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة، ثائر الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على ثلاث جثث من داخل المنزل المستهدف، فيما ما تزال عمليات البحث جارية عن امرأة وطفلتها، كانتا ضمن المتواجدين وقت سقوط الصاروخ".

وأضاف أن "الجهات المعنية تواصل عمليات التمشيط في موقع الحادث، وسط استنفار لفرق الدفاع المدني، لمعرفة ملابسات الواقعة واستكمال إجراءات البحث عن المفقودين".