تفاصيل جريمة قتل بشعة في نينوى.. المنفذ زوجة الأب والضحية ابنته

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة نينوى، يوم الخميس، تفاصيل جريمة قتل طفلة في ناحية القيارة جنوبي الموصل، فيما أكدت إلقاء القبض على مرتكب الجريمة.

وأضحت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطفلة (ا.ص.ح.م) تعرضت إلى القتل من قبل زوجة أبيها المتهمة (د.ا.ح.ع) داخل دارها في ناحية القيارة".

وأضافت أن "بعد القبض على الجانية والتعمق بالتحقيق معها، اعترفت بارتكابها جريمة القتل وقيامها بخنق ابنة زوجها التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات ونصف، بدافع الانتقام بسبب مشكلات عائلية".

وأكدت الشرطة، تدوين أقوال الجانية بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتوقيفها "وفق المادة ٤٠٦ \ أ.ق.ع"، لإكمال الإجراءات القانونية بحقها، وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة لتنال جزاءها العادل.