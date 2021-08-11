تفاصيل جديدة من شرطة كربلاء.. قاتل "عبير سليم" يشعر بالندم

شفق نيوز/ نشرت قيادة شرطة كربلاء، الاعترافات الخاصة بقاتل "عبير سليم" مدير بلدية المحافظة، والذي ألقي القبض عليه فجر يوم الأربعاء، بعد حادث القتل بساعات.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور) في كربلاء، وبعملية بطولية بالتعاون مع آمرية الأفواج (الفوج الأول) تحديدا ومشاركة مكافحة الإجرام ومفارز أخرى من قيادة الشرطة، استطاعت من إلقاء القبض على قاتل مدير البلدية بعد ساعات على ارتكابه الجريمة".

وأضافت أن "حادثة الإغتيال يوم أمس تمت أثناء قيام مدير البلدية الشهيد عبير سليم، مع كادر إدارة التجاوزات بأداء عملهم المعتاد برفع التجاوز الحاصل على مشروع دوار الامام الحسين الأول، في منطقة المعملجي، كونه تجاوز على الأملاك العامة، إلا أن أحد المتجاوزين رفض إزالة التجاوز وقام بسحب سلاح ناري مسدس نوع (9 طارق) وأطلق ثلاث رصاصات استقرت في صدر المغدور، ليفارق الحياة بعد نقله الى المستشفى متأثراً بجراحه، كما أصاب القاتل أحد موظفي البلدية باطلاقة نارية في ساعده وكانت الإصابة طفيفة".

وأوضحت شرطة كربلاء، أن "المتهم اعترف بأنه لا ينتمي لأي جهة سياسية، وأن الأمر تم بشكل شخصي وغير متعمد، وهو نادم على فعلته هذه، واندفع لهذا الفعل بعد أن شاهد مدير البلدية وكوادر التجاوزات تقوم بمحاولة تهديم العقار الذي يسكن فيه مما دفعه للقيام بعملية القتل دون وجه حق، وأحيل إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وكان مصدر طبي في محافظة كربلاء، قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ يوم امس الثلاثاء، بأن مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية.

وعلى إثر ذلك، أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومعه وزير الداخلية عثمان الغانمي، زيارة إلى محافظة كربلاء، بعد أقل من 24 ساعة على قيام أحد المتجاوزين بقتل مدير بلدية المحافظة "المهندس عبير سليم".

والتقى الكاظمي، بعائلة الشهيد المغدور، فيما تعهد بأن الحادثة لن تمر مرور الكرام، وأن السلطات ستكون أكثر شدة مع المتجاوزين.

وأطلق الكاظمي، حملة لازالة التجاوزات في جميع انحاء العراق حملت اسم (البطل عبير).