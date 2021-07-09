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تفاصيل جديدة مثيرة بشأن حريق الصالحية.. الزوجة تدلي باعتراف "خطير"

Category: أمـن

Date: 2021-07-09T14:56:44+0000
تفاصيل جديدة مثيرة بشأن حريق الصالحية.. الزوجة تدلي باعتراف "خطير"

شفق نيوز / كشف تقرير خاص لمركز شرطة الصالحية في بغداد، تفاصيل جديدة بشأن الحريق الذي أودى فجر يوم الجمعة، بحياة ضابط رفيع في الجيش العراقي وأربعة من أطفاله.

وكان العقيد الركن رحيم محمد نايف الدليمي آمر اللواء السابع والعشرين في الفرقة الحادية عشرة قد فقد حياته في حريق اندلع في شقته بمنطقة الصالحية ببغداد ومعه 4 من أطفاله، فيما نجت زوجته وابنته من الحادث المأساوي.

وتضمن التقرير، الصادر عن مركز شرطة الصالحية، ومعنون إلى مديرية شرطة بغداد الكرخ، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، تفاصيل جديدة مثيرة بشأن حادث الحريق.

ووفق تقرير الشرطة فإن زوجة الدليمي اعترفت خلال افادتها بموقع الحادث بأنها هي من أضرمت النيران في الشقة جراء خلافات عائلية.

وأضاف التقرير أن الزوجة تراجعت عن اعترافاتها فور وصولها إلى مركز الشرطة.

وأدناه نص تقرير الشرطة:

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