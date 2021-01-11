تفاصيل جديدة في اغتيال رجل سوق الشيوخ: أسباب عشائرية

شفق نيوز/ كشف مصدر مصدر أمني في محافظة ذي، يوم الاثنين عن تفاصيل جديدة في حادثة اغتيال شخص من سوق الشيوخ فجر اليوم، فيما أشار إلى حادثة أخرى وقعت في قضاء البطاء غربي ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن حادثة الاغتيال التي وقعت فجر اليوم في قضاء سوق الشيوخ كانت بسبب خلاف عشائري في سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

واشار إلى أن الرجل قتل بعد اطلاق النار عليه من قبل مسلحين حيث كشف الطب العدلي انه مصاب بـ7 إطلاقات نارية توزعت في جسده بين الفخذ الأيمن والخصية والكتف الأيمن والأيسر.

وأضاف المصدر؛ أن شقيق المجنى عليه طلب الشكوى ضد 5 أشخاص، اتصل احدهم بشقيقه أثناء تواجدهم بالمنزل، وطلب منه الخروج وبعد خروجه سمع صوت إطلاق نار؛ فهرع للخارج فوجد شقيقه قتيلا، وبجواره شخص آخر مصاب بطلق ناري، لافتا إلى أن الشخص المصاب من ضمن الأشخاص الخمسة المطلوب الشكوى ضدهم.

ولفت المصدر؛ إلى أن القضاء أصدر أمر قبض وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتحفظ على المتهم المصاب.

وفي مكان آخر من ذي قار؛ أفاد مصدر أمني، بانفجار مقذوف حربي من المخلفات الحربية.

واضاف المصدر؛ أن الانفجار أدى إلى وفاة رجل خمسيني من اهالي الناصرية اثناء سفرة في منطقة البحيرات ضمن حدود قضاء البطحاء غربي المحافظة مع اخوته والاصدقاء.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، كما تم تطويق مكان الحادث بحثا عن مخلفات حربية أخرى.