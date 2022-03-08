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تفاصيل جديدة عن هجوم "قناص عبارة ديالى".. منتسب بالاستخبارات يفارق الحياة بالمستشفى

Category: أمـن

Date: 2022-03-08T18:46:57+0000
تفاصيل جديدة عن هجوم "قناص عبارة ديالى".. منتسب بالاستخبارات يفارق الحياة بالمستشفى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تخص الهجوم الذي نفذه "قناص" في ناحية العبارة بالمحافظة في قت سابق.  

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الذي شنه عناصر داعش في اطراف ناحية العبارة انتهى بسقوط   منتسب في شعبة استخبارات العبارة يدعى (هيثم مهدي علوان الربيعي) تولد 1987، واصابة (ضياء حسين جلاب ) تولد 1981 ويعمل موظفاً حكومياً في وزارة الداخلية".

وبحسب المصدر، فأن "المنتسب الامني فارق الحياة بعد نقله الى المستشفى"، مشيراً إلى أن "اصابته كانت بليغة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني، بإصابة  مدني ومنتسب  بنيران قناص من "داعش" في اطراف ناحية العبارة، ( 15 كم شمال شرق بعقوبة).

وتعد ناحية العبارة، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة طبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

 

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