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تفاصيل جديدة عن هجوم داعش قرب خانقين .. 4 ضحايا و5 جرحى

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T07:05:36+0000
تفاصيل جديدة عن هجوم داعش قرب خانقين .. 4 ضحايا و5 جرحى

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى اليوم السبت تفاصيل جديدة عن هجوم داعش الذي استهدف نقاط عسكرية بين ناحية جلولاء وقضاء خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش ضد نقاط امنية تابعة للواء الاول من الفرقة الاولى للجيش العراقي انتهت عند 3 جنود ضحايا ومعاون طبي يعمل في مستشفى جلولاء و5 جرحى جندي و4 مدنيين قريبين من الهجوم اضافة الى تضرر سيارة أسعاف وتدمير عجلة لنقل الارزاق "كيا".

وبين المصدر ان عناصر داعش هاجمت نقاط الجيش بالقناص والاسلحة المتوسطة واشتبكت مع عناصر الجيش وخلال توجه سيارة الإسعاف لموقع الهجوم تعرضت هي ايضا لهجوم أسفر عن سقوط معاون طبي في الاسعاف ونجاة السائق باعجوبة.

وتتعرض مناطق اطراف جلولاء وخانفين منذ عام ٢٠١٧ لهجمات وتعرضت مستمرة بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب البيشمركة والتي تحولت ملاذات ومنطلقات لتنظيم داعش لاستهداف المدنيين والقطعات الأمنية.

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