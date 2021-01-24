تفاصيل جديدة عن هجوم الدور: التعرض تزامن مع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي

الفتح يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم "الدور" ويطالب بمحاسبة المقصرين

شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح في صلاح الدين، يوم الأحد، عن تفاصيل هجوم داعش على الحشد الشعبي في منطقة 'العيث" التابعة لقضاء الدور شرقي صلاح الدين، فيما طالب بمحاسبة الجهات التي تقاعست عن دعم الحشد.

وقال رئيس التحالف في صلاح الدين عبد الصاحب البلداوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "قيادات من الحشد وبرفقة زعيم تحالف الفتح هادي العامري أجرت كشفا ميدانيا لموقع ومحيط حادثة الهجوم على لواء 22 من الحشد الشعبي، وتبين أن عناصر داعش شنت الهجوم بعد دقائق من انقطاع التيار الكهربائي والذي سبب توقف الكاميرات الحرارية ما يضع عدة تساؤلات بوجود جهات متعاونة مع داعش وبانتظار التحقيقات الأمنية لكشف ذلك.

وأكد أن التحقيقات ستكشف الجهات المقصرة في دعم وإسناد الحشد فنيا وسط معاناة الحشد من عدم انتظام التيار الكهربائي رغم خطورة منطقة الهجوم ووعورتها والتي لا يمكن السيطرة عليها إلا عبر الرصد بالكاميرات الحرارية.

وكشف البلداوي تفاصيل حادثة هجوم الدور بالقول؛ إن تنظيم داعش تعرض على نقطة متقدمة تابعة الفوج الثالث لواء 22 وهرع أمر الفوج الثالث حسين سعيدان الحسناوي برفقة قوة من الحشد للتصدي للهجوم، وفي تلك الأثناء نصبت عناصر داعش كميناً لآمر الفوج والقوة التي بأمرته وهاجمتها بأسلحة القاذفات والأسلحة المتوسطة ما سبب سقوط شهداء وجرحى رغم المقاومة الكبيرة التي ابدتها قوات الحشد.

وعزا البلداوي أسباب هجوم الدور الى وجود مناطق شاسعة ومفتوحة لا يمكن مسكها بشكل كامل ووجود نشاط الخلايا النائمة، مبينا أن داعش الإرهابي اختار مناطق وأهداف مفتوحة لشن هجماته الإرهابية.

وشن تنظيم داعش ليلة أمس السبت هجوما عنيفا على أحد مقار الحشد الشعبي لواء 22 في اطراف قضاء الدور، وخلف 22 ضحية بين قتيل وجريح إلى جانب مقتل 18 داعشيا.