تفاصيل جديدة عن مقتل أحمد طويسة في البصرة

شفق نيوز- البصرة

كشف مصدر أمني، يوم الخميس، تفاصيل مقتل أحمد طويسة، المتهم بالتورط في تصفية عدد من الناشطين والمتظاهرين خلال فترات سابقة في البصرة ومحافظات أخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أحمد طويسة كان مختطفاً قبل مقتله لمدة ستة أيام، قبل أن يتم العثور على جثته قرب أحد الأنهار الاروائية في قضاء شط العرب".

وكان مصدر أمني في البصرة قد أفاد، مساء أمس الأربعاء، بمقتل طويسة في حادثة يُرجّح أنها عملية اغتيال، وقعت على ضفاف أحد الأنهار الإروائية، موضحاً أن "القتيل قتل بعد مطاردته من قبل عجلة نوع (لاند كروز) لا تحمل لوحات تسجيل، حيث أُطلق عليه النار عدة مرات".

وأضاف المصدر أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت القوات الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث والجهة المنفذة"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بوجود خلافات ذات طابع عشائري، مع عدم استبعاد أي فرضيات أخرى لحين اكتمال التحقيق".

يشار إلى أن أحمد طويسة متهم بالضلوع في اغتيال عدد من الناشطين، بينهم الناشطة المدنية جنان ماذي الشحماني (أم جنات) التي اغتيلت في 22 كانون الثاني/يناير 2020، والصحفي أحمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي في 10 كانون الثاني/يناير 2020، إضافة إلى الناشطة ريهام شاكر يعقوب التي اغتيلت في 19 آب/أغسطس 2020، وذلك بحسب اعترافات لأفراد ضمن تشكيله جرى اعتقالهم في وقت سابق.