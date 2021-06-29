تفاصيل جديدة عن مقتل القيادي في التيار الصدري ببغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء عن ملابسات مقتل القيادي السابق في التيار الصدري "نصير ابو درع" في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحادث كان عبارة عن تنفيذ مذكرة قبض بحق المذكور أعلاه وفق المادة 442 لتحصل مصادمة بينه وبين القوة القابضة.

وأضاف المصدر أن المتهم تمكن من إصابة أحد أفراد القوة بجروح لتقوم بالرد عليه مما أسفر عن مقتله في الحال قبل أن يفر.

وتابع المصدر أن "أبو درع" مطلوب للسلطات الأمنية بقضايا قتل مسجلة عليه بحق ثلاثة أشخاص.

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم، بأن قياديا في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري قتل بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا في ساعة متأخرة من ليلة امس، نيران اسلحتهم باتجاه القيادي في سرايا السلام نصير ابو درع المحمداوي، ضمن منطقة حي الرسالة في البياع ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثاً عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار الى مكان مجهول بعد تنفيذهم العملية"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي".

يأتي هذا في وقت قتل فيه مسلحون مجهولون بمحافظة ميسان جنوبي العراق يوم الأحد قياديا بارزا في سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.