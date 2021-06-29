سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفاصيل جديدة عن مقتل القيادي في التيار الصدري ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-29T12:00:49+0000
تفاصيل جديدة عن مقتل القيادي في التيار الصدري ببغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء عن ملابسات مقتل القيادي السابق في التيار الصدري "نصير ابو درع" في العاصمة بغداد. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحادث كان عبارة عن تنفيذ مذكرة قبض بحق المذكور أعلاه وفق المادة 442 لتحصل مصادمة بينه وبين القوة القابضة.

وأضاف المصدر أن المتهم تمكن من إصابة أحد أفراد القوة بجروح لتقوم بالرد عليه مما أسفر عن مقتله في الحال قبل أن يفر.

وتابع المصدر أن "أبو درع" مطلوب للسلطات الأمنية بقضايا قتل مسجلة عليه بحق ثلاثة أشخاص.

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم، بأن قياديا في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري قتل بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا في ساعة متأخرة من ليلة امس، نيران اسلحتهم باتجاه القيادي في سرايا السلام نصير ابو درع المحمداوي،  ضمن منطقة حي الرسالة في  البياع ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثاً عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار الى مكان مجهول بعد تنفيذهم العملية"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي".

يأتي هذا في وقت قتل فيه مسلحون مجهولون بمحافظة ميسان جنوبي العراق يوم الأحد قياديا بارزا في سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

related

مسلحون مجهولون يغتالون مواطنين شمالي بغداد

Date: 2019-05-25 07:59:26
مسلحون مجهولون يغتالون مواطنين شمالي بغداد

مقتل ملاكم وإصابة شقيقه بجروح بخلاف عائلي في بغداد

Date: 2021-02-18 06:43:38
مقتل ملاكم وإصابة شقيقه بجروح بخلاف عائلي في بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

بغداد.. إغلاق قاعة للقمار واعتقال أجانب يُديرونها

Date: 2021-04-06 09:22:03
بغداد.. إغلاق قاعة للقمار واعتقال أجانب يُديرونها

خمسة قتلى بنزاع على قطعة أرض جنوبي بغداد

Date: 2021-01-06 09:26:24
خمسة قتلى بنزاع على قطعة أرض جنوبي بغداد

نزاع بغداد ينتهي بسقوط 8 ضحايا بعد تدخل الجيش وشيوخ عشائر

Date: 2020-08-28 20:20:54
نزاع بغداد ينتهي بسقوط 8 ضحايا بعد تدخل الجيش وشيوخ عشائر

صور .. تعرض ناشط معروف بالاحتجاجات لعدة طعنات في بغداد و وزير الصدر يتوعد

Date: 2020-03-03 17:45:24
صور .. تعرض ناشط معروف بالاحتجاجات لعدة طعنات في بغداد و وزير الصدر يتوعد

بالفيديو.. سرايا السلام تستعرض في شوارع بغداد

Date: 2021-02-08 18:01:55
بالفيديو.. سرايا السلام تستعرض في شوارع بغداد