تفاصيل جديدة عن مقتل الطالبة النجفية.. قتلها "خطيب مرفوض" وليس "رصاصة طائشة"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، تفاصيل جديدة عن حادث مقتل الطالبة الجامعية في المحافظة أمس، مشيرا إلى أن الحادث "جنائي" وليس حادث "طلقة طائشة".

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن حادث قتل الطالبة جنائي وقتل متعمد وليس طلق ناري طائش، مشيرا الى ان هناك تصوير بالمنطقة التي حصل فيها الحادث وتم ضبط مسدس كولمبي استخدم في ارتكاب الجريمة.

وبين المصدر أن الجاني هو شخص تقدم لخطبة الفتاة 4 مرات لكن تم رفضه، ثم تم خطبتها لأحد الأشخاص وتمت الموافقة عليه، فما كان من الجاني إلا قتلها والهرب إلى مكان مجهول.

وأمس الأربعاء، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "رصاصة طائشة" أصابت إحدى طالبات جامعة الكوفة في رأسها بمنطقة حي ميسان أثناء خروجها من الجامعة إلى المنزل، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة، لتفقد حياتها بعد ذلك.