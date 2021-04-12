تفاصيل جديدة عن مخطط استهداف كركوك في رمضان: هذه أسماء عناصر الخلية الإرهابية

شفق نيوز / كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمخطط الإرهابي الذي حاول استهداف محافظة كركوك، خلال شهر رمضان.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إحباط المخطط تمت تنفيذا لتوجيهات نائب قائد العمليات المشتركة، بإدامة الضغط على المجاميع الارهابية وتنفيذ عمليات استباقيه ضدها ما قبل شهر رمضان المبارك، لمنع تلك المجاميع من تنفيذ اي عمليه تستهدف المواطنين او القوات الامنية".

وأضافت أن "العملية استندت لمعلومات وفرتها خلية استخبارات القيادة (قسم استخبارات المقر المتقدم)، وبالتنسيق مع مديرية امن كركوك وشعبة اس فق٨ /

وبناء على اعترافات المتهمين الذين تم إلقاء عليهم سابقا من قبل المديرية أعلاه، حول وجود خلية إرهابية مكونة من (٧) عناصر والمدرجة أسمائهم أدناه، في محافظة كركوك نيتهم شن عمليات إرهابية خلال شهر رمضان".

وتابعت القيادة، أن "موافقات قضائية استحصلت وبعدها تم إصدار مذكرات قبض بحق عناصر الخلية وفق المادة (٤) إرهاب وعلى إثر ذلك تم تنفيذ عملية استباقية وتم القاء القبض عليهم وتسليمهم إلى المديرية".

وأوضحت أن العناصر هم كل من:

١-(معد عبد الله احمد محمد العبيدي) تولد ١٩٨١ اسم الأم (خديجة عثمان محمد) تم إلقاء القبض عليه في مدينة كركوك ناحية ليلان.

٢-(غسان سالم صحو حسين العبيدي) تولد ١٩٩١ اسم الأم (خيرية حسين علي) تم القاء القبض عليه في مدينة كركوك ناحية التون كوبري.

٣-(رياض ابراهيم عثمان محمد العبيدي) تولد ١٩٩٥ اسم الأم (شمسة عبد الله أحمد) تم إلقاء القبض عليه في مدينة كركوك منطقة حي النصر.

٤-(حازم محمود عطية حسن العبيدي) تولد ١٩٨٤ اسم الأم (وضحة عبد حسن) تم إلقاء القبض عليه في مدينة كركوك منطقة حي كوباني.

٥-(علي أحمد عزيز حسين العبيدي) تولد ١٩٩٢ اسم الأم (كتبه حارس عبدالله) تم إلقاء القبض عليه في مدينة كركوك قرية طوبزاوه.

٦-(مقدام حاتم عبدالله محمد العبيدي) تولد ٢٠٠٠ اسم الأم (شهلة عبدالله أحمد) تم إلقاء القبض عليه في مدينة كركوك منطقة حي العسكري.

٧-(ضرغام حاتم عبدالله محمد العبيدي) تولد ١٩٩٤ اسم الأم (شهلة عبدالله أحمد) تم القاء القبض عليه في مدينة كركوك منطقة حي العسكري.