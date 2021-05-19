سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفاصيل جديدة عن محاولة "الاغتصاب الجماعي" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-19T18:03:14+0000
تفاصيل جديدة عن محاولة "الاغتصاب الجماعي" في بغداد

شفق نيوز/ أوضح مصدر أمني، يوم الأربعاء، أن الفتاة التي تعرضت لمحاولة "اغتصاب جماعي" وسط العاصمة بغداد، كانت برفقة أفراد من عائلتها، مبيناً أن الفتاة لم تبلغ السن القانونية بعد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة التي تعرضت لمحاولة اغتصاب جماعي في متنزه الزوراء ببغداد، يتراوح عمرها بين 13-15 عاماً، وكانت برفقة خالتها وبنت خالتها أثناء تجولهن في المتنزه".

وأضاف أن "الخالة وابنتها فقدتا أثر الفتاة فجأة فتوجهتا إلى القوة الأمنية المسؤولة عن متنزه الزوراء للإبلاغ عن الأمر"، مشيراً إلى أن "القوة انتشرت على الفور في أرجاء المتنزه وعثرت عليها في أحد الأماكن برفقة الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وكانوا يتحرشون بها تمهيدا لاغتصابها".

وأكد المصدر أنه "تم تسليم الفتاة والشباب لمركز الشرطة، والذي بدوره سلّمَ الفتاة إلى ذويها".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية من حماية متنزه الزوراء ألقت القبض عصر اليوم، على خمسة شباب تجمعوا على فتاة وحاولوا اغتصابها داخل المتنزه".

وأضاف المصدر، أن "حماية المتنزه نقلت الشبان والفتاة إلى إحدى المراكز الأمنية وفق إجراءات أصولية".

related

إحباط تفجير يستهدف قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

Date: 2021-02-04 21:38:57
إحباط تفجير يستهدف قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

رشقاً بالحجارة .. محتجون يصيبون ضابطاً و5 منتسبين بالأمن في بغداد

Date: 2020-10-25 11:31:09
رشقاً بالحجارة .. محتجون يصيبون ضابطاً و5 منتسبين بالأمن في بغداد

"معلومات دقيقة".. "مجاميع الكاتيوشا" تنوي استئناف نشاطها بضرب هذا الهدف

Date: 2020-12-15 15:25:26
"معلومات دقيقة".. "مجاميع الكاتيوشا" تنوي استئناف نشاطها بضرب هذا الهدف

سقوط ضحايا بتفجير انتحاري في العاصمة بغداد

Date: 2021-01-21 07:47:18
سقوط ضحايا بتفجير انتحاري في العاصمة بغداد

فقدان أثر مستثمر فرنسي.. يحمل أيضاً جنسية إيران وربما اعتقل (تحديث)

Date: 2021-05-08 14:51:32
فقدان أثر مستثمر فرنسي.. يحمل أيضاً جنسية إيران وربما اعتقل (تحديث)

العراق يعلن حصيلة ضحايا التظاهرات الاحتجاجية

Date: 2019-10-01 19:22:56
العراق يعلن حصيلة ضحايا التظاهرات الاحتجاجية

مصدر يفصح عن ارتفاع حصيلة هجوم بصاروخ استهداف شركة للإنتاج ببغداد

Date: 2019-11-18 07:01:45
مصدر يفصح عن ارتفاع حصيلة هجوم بصاروخ استهداف شركة للإنتاج ببغداد

سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو

Date: 2020-11-17 19:40:30
سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو