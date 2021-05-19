تفاصيل جديدة عن محاولة "الاغتصاب الجماعي" في بغداد

شفق نيوز/ أوضح مصدر أمني، يوم الأربعاء، أن الفتاة التي تعرضت لمحاولة "اغتصاب جماعي" وسط العاصمة بغداد، كانت برفقة أفراد من عائلتها، مبيناً أن الفتاة لم تبلغ السن القانونية بعد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة التي تعرضت لمحاولة اغتصاب جماعي في متنزه الزوراء ببغداد، يتراوح عمرها بين 13-15 عاماً، وكانت برفقة خالتها وبنت خالتها أثناء تجولهن في المتنزه".

وأضاف أن "الخالة وابنتها فقدتا أثر الفتاة فجأة فتوجهتا إلى القوة الأمنية المسؤولة عن متنزه الزوراء للإبلاغ عن الأمر"، مشيراً إلى أن "القوة انتشرت على الفور في أرجاء المتنزه وعثرت عليها في أحد الأماكن برفقة الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وكانوا يتحرشون بها تمهيدا لاغتصابها".

وأكد المصدر أنه "تم تسليم الفتاة والشباب لمركز الشرطة، والذي بدوره سلّمَ الفتاة إلى ذويها".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية من حماية متنزه الزوراء ألقت القبض عصر اليوم، على خمسة شباب تجمعوا على فتاة وحاولوا اغتصابها داخل المتنزه".

وأضاف المصدر، أن "حماية المتنزه نقلت الشبان والفتاة إلى إحدى المراكز الأمنية وفق إجراءات أصولية".