تفاصيل جديدة عن "فتاح فال بغداد".. ذكر بصوت أنثى وبحوزته 300 فيديو "إباحي"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، أن قوة أمنية مشتركة تمكنت من الإطاحة بـ"أخطر" مبتز إلكتروني شمال مدينة الناصرية، مبيناً أنه ذكر يستدرج النساء بصوت أنثى تدعى "صبيحة".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من الإطاحة بأخطر مبتز إلكتروني في الثلاثينات من عمره بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، كان يستخدم اسم امرأة تدعى (صبيحة) في التواصل الاجتماعي لغرض الإطاحة بضحاياه".

وبين أن "المتهم كان يخدع الضحايا بتقليد صوت أنثى إذ أن صوته أنثوي نوعاً ما، ويقوم باستدراجهن تحت غطاء الشعوذة وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم يقوم بممارسة أمور خادشة للحياء معهن ويصورهن لابتزازهن".

وأوضح المصدر أن "القوة الأمنية عثرت بحوزته على قرابة 300 مقطع فيديو فاحش لنساء من مختلف مناطق العراق، فضلاً عن أموال وبطاقات كي كارد".

وأشار إلى أن "عملية الإطاحة به كانت عبر شكوى تقدمت بها إحدى النساء بسبب اكتشافها أن المتهم ذكر وليس أنثى بعدما قامت بتحويل رصيد قيمته 20 ألف دينار له على هاتفه الخاص"، لافتاً إلى أن "غالبية النساء امتنعن عن تقديم شكاوى ضده خوفاً من الفضيحة الاجتماعية بعد التواصل معهن عن طريق الأجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد عن الإطاحة بمحتال "فتاح فال" يستدرج النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بذريعة "الاستخارة".

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها في بغداد تمكن من القبض على متهم لقيامه بالاحتيال على النساء عبر تقليد صوت امرأة واستدراج ضحاياه من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها عمل الاستخارة.

وبعد مناشدات عدة من الضحايا، شكلت المديرية فريق عمل متخصص لمتابعة القضية، وتم الكشف عن هوية المتهم والقبض عليه في محافظة ذي قار، كما تمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.