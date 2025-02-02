تفاصيل جديدة عن عملية "الزركة".. مقتل 3 من كبار قادة تنظيم داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الأحد، بتفاصيل جديدة عن عملية "الزركة" التي نفذها سلاح الجو العراقي في منطقة حدودية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة التي نفذها سلاح الجو العراقي في منطقة الزركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، أسفرت عن مقتل ما يسمى بوالي كركوك، ووالي الحويجة، وآمر قاطع حمرين".

وكان مصدر رفيع في وزارة الدفاع العراقية، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن مقتل ما يسمى بـ"والي كركوك" بالضربة الجوية التي نفذها طيران الجيش بعملية أمنية في منطقة "الزركة" بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طيران الجيش تمكن من خلال ضربة جوية دقيقة نفذت بناءً على معلومات ورصد للطائرات المسيرة، من تدمير مضافة لإرهابيين داعش".

وأضاف أن "قوة أمنية تابعة لعمليات شرق صلاح الدين عثرت على سبع جثث في موقع الضربة تعود إحداهن لما يسمى والي كركوك مع أجهزة هواتف وأحزمة ناسفة ومواد لوجستية متنوعة".

وأشار المصدر؛ إلى أنه "في سياق الرصد والمتابعة باستخدام الطائرات المسيرة رصدت إحدى الطائرات مضافة أخرى قريبة من المضافة المدمرة وجاري العمل بمراقبتها وتنفيذ ضربة جوية أخرى حال رصد أي حركة فيها".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن العثور على جثث سبعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة تم قتلهم بضربة جوية نفذتها طائرات الـF16 العراقية في قاطع "الزركة" ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك أول أمس الجمعة.