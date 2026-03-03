تفاصيل جديدة عن ضربة جرف الصخر.. 6 غارات أميركية استهدفت كتائب حزب الله

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصدر الغارات التي تعرض لها أحد مواقع الحشد الشعبي شمالي محافظة بابل، هو طائرات مسيرة أميركية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفذت طائرات مسيرة أميركية من أربع إلى ست ضربات على مواقع كتائب حزب الله العراقية في قاطع جرف الصخر - جنوب بغداد".

وبين أن "الضربات استهدفت مستودعات عسكرية للكتائب وخلفت خسائر مادية لم يتم حصرها حتى الآن، من دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي وقت سابق مساء اليوم، قال مصدر أمني في بابل لوكالة شفق نيوز، إن "أحد مواقع الحشد الشعبي في ناحية جرف الصخر تعرض لضربتين جويتين ولم يتم التعرف ما إذا كان هناك ضحايا أو إصابات بشرية، وحجم الخسائر المادية".

ومنذ اندلاع الهجمات الجوية بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى منذ مطلع الأسبوع الجاري، تتعرض قطعات الحشد الشعبي لغارات جوية بطائرات مسيرة خلفت عدداً من الضحايا والمصابين.