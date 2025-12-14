تفاصيل جديدة عن "شبكة مخدرات البصرة": أحدهم محكوم بالإعدام في بلده الأصلي

شفق نيوز- بغداد

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات وضبط معمل لتصنيع مادة الكريستال، في محافظة البصرة، مبيناً أن رئيس الشبكة أجنبي الجنسية ومحكوم بالإعدام في بلده الأصلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس شبكة المخدرات التي تم تفكيكها في محافظة البصرة شخص أجنبي الجنسية، محكوم بالإعدام في بلده الأصلي، وكان يمارس صناعة مادة الكريستال المخدرة منذ أكثر من 20 عاماً، ويُعد من العناصر الخطيرة والمتقدمة في هذا المجال الإجرامي".

وبين أن المتهم "دخل الأراضي العراقية قبل أكثر من ثمانية أشهر، وكان خاضعاً لمتابعة استخبارية دقيقة من جهاز الأمن الوطني منذ بدء نشاطه داخل البلاد".

وأضاف أن "الشبكة تضم تاجراً رئيسياً تولّى تزويد المتهم بالمواد الأولية المستخدمة في التصنيع، إذ اعتمدت الشبكة على استخدام رجال ونساء في نقل المواد المخدرة عبر مناطق حساسة في الجسم بهدف التمويه".

وأوضح الحاكم أن "آلية العمل كانت تبدأ بقيام ما يُعرف بـ(الطباخ) بإكمال تصنيع مادة الكريستال، ثم تسليمها إلى التاجر الرئيسي"، مضيفاً أن "التاجر الرئيسي كان يقوم بإخفاء المواد المخدرة في مناطق مختلفة ونائية بعيداً عن أماكن التصنيع".

ولفت إلى أن "عملية البيع كانت تتم وفق نظام (بيع المكان) وليس الاستلام المباشر، حيث يتم تزويد التاجر الفرعي بموقع الإخفاء فقط دون أي تماس مباشر".

وفي وقت سابق اليوم أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن الإطاحة بشبكة إجرامية دولية وضبط معمل "كريستال" في البصرة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، شملت محافظات عراقية عدة، أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة عشر متهماً، من بينهم أربعة عشر متهماً يحملون جنسيات أجنبية، يشكّلون شبكة إجرامية منظمة لتصنيع مادة الكريستال المخدرة والإتجار بها".

وأضاف أن "المتهم الرئيس الأول أجنبي الجنسية، قدِم من إحدى دول الجوار، وقام باستئجار منزل في محافظة البصرة وحوّله إلى معمل سري لتصنيع مادة الكريستال المخدرة مستغلاً خبرته في هذا المجال الإجرامي".

وأكمل: "أما المتهم الرئيس الثاني فهو مطلوب للجهاز بتهمة إدخال المخدرات والمواد الأولية إلى البلاد، وقد تم استدراجه والقبض عليه في كمين محكم نفّذه الفوج التكتيكي في محافظة البصرة".

وأكد أن "العملية أسفرت عن ضبط ما يقارب عشرين كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، وتم ضبط جزء منها بالجرم المشهود أثناء عملية التصنيع داخل المعمل السري، إضافة إلى ضبط ثمانية لترات من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة".