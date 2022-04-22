سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفاصيل جديدة عن إحباط هجوم مسيّر على مصفاة لإقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2022-04-22T08:34:47+0000
تفاصيل جديدة عن إحباط هجوم مسيّر على مصفاة لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإحباط محاولة هجوم على مصفاة نفط اتضح أنها تابعة لاقليم كوردستان، بواسطة طائرات مسيرة ضمن محافظة ديالى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "سيارتين تم اعتراضها من قبل قوات الأمن العراقية في 19 نيسان 2022 في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، والمشتبه بهم تركوا المركبات قبل أن يتم القبض عليهم وقت آخر".

وأضاف أن "في الجزء الخلفي من السيارتين، تم اكتشاف طائرتين بدون طيار مسيرتين هجوميتين، كلاهما من طراز IRN-16"، لافتاً إلى أن "الطائرتين من دون طيار يحملان متفجرات، مما يشير إلى أنهما كانا يهدفان إلى تنفيذ هجوم في اتجاه واحد".

ولفت المصدر، إلى أن "هذه الطائرات يشتبه في أنها كانتا معدتان لشن هجوم على مصفاة لتكرير النفط تابعة لإقليم كوردستان".

وكانت قوة أمنية تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، قد اعترضت بنجاح العجلتين اللتين كانت بداخلهما الطائرات الهجومية في محافظة ديالى، وفقاً لمصدر أمني أبلغ الوكالة بالمعلومة يوم أمس.

related

إحباط هجوم على مصفاة نفط عراقية بطائرات مسيرة

Date: 2022-04-21 11:24:45
إحباط هجوم على مصفاة نفط عراقية بطائرات مسيرة

عند حدود ديالى - كلار.. البيشمركة تتأهب وتتحرى بؤر داعش

Date: 2021-05-01 11:02:53
عند حدود ديالى - كلار.. البيشمركة تتأهب وتتحرى بؤر داعش

جرحى بتفجير مزدوج في بلدة عراقية ساخنة والأهالي يغلقون طريقاً رئيسياً

Date: 2021-09-05 06:00:07
جرحى بتفجير مزدوج في بلدة عراقية ساخنة والأهالي يغلقون طريقاً رئيسياً

مطالب بـ"ثورة استخبارية" لاجتثاث "مفارز الموت" في ديالى

Date: 2022-03-12 13:31:36
مطالب بـ"ثورة استخبارية" لاجتثاث "مفارز الموت" في ديالى

نائب يحدد المناطق الأكثر خطراً ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي نشاط داعش

Date: 2019-07-22 15:51:28
نائب يحدد المناطق الأكثر خطراً ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي نشاط داعش

سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

Date: 2020-06-17 20:40:32
سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

إصابة 5 مدنيين بحادث سير بين ديالى وكوردستان

Date: 2021-06-02 13:13:51
إصابة 5 مدنيين بحادث سير بين ديالى وكوردستان

ديالى تحصن نفسها أمام "أكبر بؤرة" لداعش

Date: 2020-11-02 14:37:04
ديالى تحصن نفسها أمام "أكبر بؤرة" لداعش