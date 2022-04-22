تفاصيل جديدة عن إحباط هجوم مسيّر على مصفاة لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإحباط محاولة هجوم على مصفاة نفط اتضح أنها تابعة لاقليم كوردستان، بواسطة طائرات مسيرة ضمن محافظة ديالى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "سيارتين تم اعتراضها من قبل قوات الأمن العراقية في 19 نيسان 2022 في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، والمشتبه بهم تركوا المركبات قبل أن يتم القبض عليهم وقت آخر".

وأضاف أن "في الجزء الخلفي من السيارتين، تم اكتشاف طائرتين بدون طيار مسيرتين هجوميتين، كلاهما من طراز IRN-16"، لافتاً إلى أن "الطائرتين من دون طيار يحملان متفجرات، مما يشير إلى أنهما كانا يهدفان إلى تنفيذ هجوم في اتجاه واحد".

ولفت المصدر، إلى أن "هذه الطائرات يشتبه في أنها كانتا معدتان لشن هجوم على مصفاة لتكرير النفط تابعة لإقليم كوردستان".

وكانت قوة أمنية تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، قد اعترضت بنجاح العجلتين اللتين كانت بداخلهما الطائرات الهجومية في محافظة ديالى، وفقاً لمصدر أمني أبلغ الوكالة بالمعلومة يوم أمس.