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تفاصيل جديدة عن جريمة قتل و"حرق" مدرس وزوجته في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T12:39:34+0000
تفاصيل جديدة عن جريمة قتل و"حرق" مدرس وزوجته في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى، يوم الاحد، تفاصيلاً جديدة حول جريمة قتل مدرس متقاعد وزوجته واحراق جثتيهما الأسبوع الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فريقاً امنياً مختصاً نجح خلال عمليات تحقيق وتحري استمرت لأكثر من 72 ساعة، في الوصول الى الجناة المتورطين بقتل المدرس وزوجته في قضاء الخالص.

وبين أن أحد منفذي الجريمة تم إلقاء القبض عليه فيما ما زال المنفذ الرئيسي للجريمة وهو "عطار" مشهور في الخالص هاربا من العدالة، مؤكدا ان الاجهزة الامنية تواصل مطاردة الاخير وبالتنسيق مع السلطات الامنية في المحافظات المجاورة لمنع هروبه الى خارج البلاد.

واوضح المصدر ان اسباب الجريمة تعود الى خلاف مالي بين المدرس المغدور والعطار دفع الاخير الى ارتكاب الجريمة، وسط  تنديد وغضب شعبي عارم في الخالص للمطالبة بالقصاص من المجرمين واعدامهم في موقع الجريمة.

واضاف ان صوراً التقطتها كاميرات المراقبة وثقت الملامح الرئيسية لمنفذي الجريمة وهما شخصان يستقلان دراجة نارية نفذا الجريمة ولاذا بالفرار.

وافاد مصدر امني الخميس الماضي بقيام مجهولين بقتل مدرس متقاعد طعنا بالسكاكين واحراق جثته ومنزله ما سبب وفاة زوجته المقعدة بسبب الاختناق وعدم قدرتها على السير.

وتشهد مناطق عدة من ديالى والمحافظات جرائم جنائية لأسباب ودوافع مختلفة ابرزها الخلافات المالية أو الثارات الشخصية.

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